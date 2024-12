CS – Il pianista Andrea Bacchetti in concerto ad Alassio sabato 28 dicembre

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 dicembre 2024 Il pianista Andrea Bacchetti in concerto ad Alassio sabato 28 dicembre

Dopo l’esibizione di domani nel Concerto di Natale in Vaticano, il pianista genovese porterà il suo talento ad Alassio, nell’ex Chiesa Anglicana, con un programma che è un vero e proprio viaggio musicale da Bach a Gershwin a Morricone.

Appuntamento musicale di grande rilievo artistico ad Alassio, che sabato 28 dicembre alle ore 21 ospiterà presso l’ex Chiesa Anglicana il concerto di Andrea Bacchetti.

Pianista di livello internazionale, con debutto a Milano e ai Festival di Lucerna e di Salisburgo ad appena 11 anni, Bacchetti suona regolarmente nelle sale da concerto più prestigiose del mondo. Particolarmente conosciuto ed apprezzato come uno dei più prestigiosi interpreti di Bach della sua generazione, ha raccolto consigli da grandi musicisti quali Karajan e Magaloff e ha lavorato e studiato con Luciano Berio, noto compositore imperiese, diventandone, per il repertorio pianistico, l’interprete di riferimento.

Nell’evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio, proporrà un programma originale che nasce dalla sua decennale collaborazione con Piero Chiambretti sulle reti Mediaset e che spazia da Bach ai giorni nostri. Un programma, raccontato dal pianista stesso via via con le esecuzioni che, partendo appunto da preludi e fughe del clavicembalo ben temperato di Bach arriverà ai grandi temi di Morricone, Mancini, Gershwin, con interpretazioni arrangiate personalmente. Ma c’è spazio anche per Scarlatti, Mozart, Schubert, Debussy, fino alla scoppiettante “O Polichinelo” di Villa Lobos, cavallo di battaglia del grande Rubinstein. Non solo, il Maestro Andrea Bacchetti arriverà a suonare ad Alassio fresco della forte emozione di aver partecipato al Concerto di Natale per Papa Francesco, che verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 la sera del 25 dicembre. Un’occasione per avere un’anteprima dello splendido concerto che il pianista genovese terrà alla Chiesa Anglicana della Città del Muretto.

Quello di Bacchetti sarà un excursus nella storia della musica, intelligente e raro per il suo suggestivo contenuto. Un concerto che saprà coinvolgere il pubblico, non solo per il virtuosismo, ma per l’emozione, che la sensibilità e la raffinatezza del pianista sapranno trasfondere negli ascoltatori.

“Questo concerto – sottolinea il consigliere comunale con incarico alla Biblioteca Maria Cristina Boeri – è una splendida occasione per offrire nella cornice dell’ex Chiesa Anglicana un momento di ascolto di altissimo livello, in un evento che siamo certi verrà molto apprezzato dai cittadini e dai tanti ospiti presenti nel periodo natalizio nella nostra bella città”.

