CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA: IL 28 E IL 29 DICEMBRE NUOVO OPEN DAY

CON PRENOTAZIONE NELL’EX PIT DI PIAZZA SONNINO E NELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52

Roma, 24 dicembre 2024 – Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica (Cie) continuano nel fine settimana del 28 e del 29 dicembre, con le aperture dell’ex Punto Informativo Turistico di piazza Sonnino e del punto di rilascio di Via Petroselli 52.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 27 dicembre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI DELL’EX PIT DI PIAZZA SONNINO E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 CHE SARANNO APERTI SABATO 28 E DOMENICA 29 DICEMBRE 2024

Gli sportelli di piazza Sonnino e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 28 dicembre dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 29 dicembre dalle 8.30 alle 12.30.