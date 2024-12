Ancona che brilla eventi fino al 29 dicembre – Comune di Ancona – Ufficio stampa – comunicati dle 24 dicembre

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 dicembre 2024 ANCONA CHE BRILLA, I PROSSIMI EVENTI DELLA KERMESSE NATALIZIA NEL CUORE DELLA CITTA’

Dal mercatino di piazza Cavour ai giochi di piazza Pertini al grande albero di piazza Roma con i concerti. Il cuore delle feste in questi giorni è ad Ancona con tutta una serie di appuntamenti, occasione per una coinvolgente passeggiata nel cuore della città.

Sempre attivi gli spazi ludici per grandi e piccini di Piazza Stamira, dove è presente il Bosco degli Elfi, con le sue casette e l’animazione di elfi e Babbo Natale che intrattengono i bambini e li assistono nella scrittura della letterina a Babbo Natale. Laboratorio di giocattoli ed ogni giorno la casetta sarà animata da supereroi e principesse. L’elfo falegname accoglie i piccoli per far vivere ad ogni bimbo la magia del Natale. In piazza Pertini, il Luna park natalizio con lo “scivolo di Natale”. Nella stessa piazza trova posto anche la pista di pattinaggio, aperta dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 24.

Piazza Cavour ospita il mercatino natalizio con le tipiche casette a fianco della ruota panoramica, aperta tutti i giorni, nei feriali dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24; nei giorni festivi e prefestivi con orario continuato dalle 10 alle 24.

ANCONA CANTA IL NATALE

26 dicembre Corale “Cruciani” – Parrocchia Cristo Divino Lavoratore ore 18:45

28 dicembre esibizione della Corale “Regina di tutti i Santi e Orchestra dell’Accademia Musicale di Ancona” – Parrocchia S. Nicolò di Bari – Gallignano

Altri eventi musicali:

il 28 dicembre alle ore 18.00 sotto l’albero di piazza Roma concerto della cover band di Lucio Dalla gruppo La Notte dei Miracoli “L’anno che verrà”

28 dicembre dalle ore 18 alle 20 in scena “La Pasquella di Varano” per le vie di Posatora

domenica 29 dicembre Pasquella Anconetana al presepio di Pietralacroce e al presepe vivente al porto Antico;

Appuntamento il 26 e il 29 dicembre al Porto Antico con il presepe vivente, organizzato dal gruppo dei volontari di Pietralacroce, la cui realizzazione è sostenuta dal Comune di Ancona con un contributo e un supporto alle varie attività. Come lo scorso anno, l’accesso per il pubblico sarà dall’Arco Clementino e il percorso coinvolgerà gli archi fronte mare, fino alla capanna del Bambinello. Le date alternative in caso di maltempo sono quelle dell’1 e del 6 gennaio.

Servizio di bus gratuito per il Porto antico con queste modalità:

fermata bus: Piazza Rosselli, via Marconi c/o park Archi, banchina Nazario Sauro presso l’ Autorita’ portuale

orari di andata 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30

fermata bus: porto antico

orari di ritorno: 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 18:15 – 18:45 – 19:15 – 20:00

NAVETTE E PARCHEGGI

L’Amministrazione, invitando i cittadini ad utilizzare i vari parcheggi scambiatori (Tavernelle, Piazza d’Armi) serviti con bus navetta gratuita, informa che il parcheggio degli Archi sarà aperto (fino alle ore 24) e gratuito per tutti i weekend delle feste e servito da navetta gratuita per il centro.

Le giornate interessate dall’apertura gratuita H24 del park Archi sono i giorni festivi del 24, 25 e 26 dicembre, il week end del 28 e 29 dicembre, le festività del 31 dicembre e 1° gennaio e del 4, 5 e 6 gennaio. Inoltre è confermata l’apertura fino alle ore 24 dei parcheggi Traiano, Cialdini e del parcheggio Umberto I (a pagamento).

I servizi aggiuntivi di TPL, gratuiti per l’utenza, si articolano su 2 Linee (Rossa e Blu) fino al 6 gennaio 2025, con orari a partire dalle 16:00 fino alle 22:00 e un potenziamento extra previsto per il Capodanno con estensione di orario (fino alle 03 e fino ad esaurimento dell’utenza a terra). Nel dettaglio il servizio è garantito dalle linee Rossa e Blu, secondo le seguenti tratte:

PERCORSO DELLA LINEA ROSSA, fra andata e ritorno, comprende Parcheggio Ranieri – Parcheggio S. G. della Marca – Piazza Cavour; le fermate sono previste in Parcheggio Ranieri – Parcheggio S. G. della Marca – Piazza Cavour. Il servizio è attivo dalle 16:00 alle 22:00, con frequenza ogni 20 minuti, fino al 6 gennaio 2025.

Per la sola giornata del 31 dicembre, inoltre, il servizio sarà attivo dalle 16:00 alle 03:00 (e fino ad esaurimento dell’utenza a terra) e con frequenza ogni 20 minuti. A partire dalle 19:00 circa il capolinea sarà spostato presso lo Stadio del Conero.

PERCORSO DELLA LINEA BLU, fra andata e ritorno, comprende Piazza Rosselli – Parcheggio Archi – Piazza Kennedy – Piazza Roma – Piazza Cavour; le fermate sono previste in Piazza Rosselli – Parcheggio Archi – Piazza Kennedy – Piazza Roma – Piazza Cavour. Il servizio è attivo dalle 16:00 alle 22:00, con frequenza ogni 20 minuti, fino al 6 gennaio 2025. Per la sola giornata del 31 dicembre il servizio sarà attivo dalle 16:00 alle 03:00 (e fino ad esaurimento dell’utenza a terra) e con frequenza ogni 20 minuti.

Tutte le iniziative del Natale anconetano si possono leggere sul sito istituzionale del Comune: https://www.comuneancona.it/ancona-che-brilla-ecco-il-programma-del-natale-2024-a-capodanno-si-brinda-con-alex-britti/