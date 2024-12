(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 *PORTUALI, IAIA ( FDI), IL GOVERNO MELONI PROROGA CONTRATTI DI ALTRI 2 ANNI*

“Vi è grande attenzione da parte del Governo Meloni al rilancio delle attività marittime e di Taranto. Lo ha dimostrato con gli interventi in favore, per esempio, dell’indotto dell’ex Ilva o con gli investimenti per i Giochi del Mediterraneo. In quest’ottica, si colloca il via libera di oggi in Consiglio dei Ministri alla proroga contrattuale per altri due anni dei portuali di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari. Si tratta di un provvedimento importantissimo che consentirà a questi lavoratori non solo di trascorrere un Natale sereno con le proprie famiglie, ma anche di avere finalmente una prospettiva di lavoro vera anche alla luce dei corsi di formazione che, seppur con un ritardo di anni da parte della Regione Puglia, dovrebbero partire a breve.

Ringrazio il Ministro del Lavoro Marina Calderone per il grande impegno profuso per i lavoratori di Taranto, Cagliari e Gioia Tauro. Sono certo che questa risposta poco prima di Natale fosse molto attesa e colgo l’occasione per rimarcare la nostra vicinanza a tutti i lavoratori impegnati in mansioni anche faticose nei settori strategici del nostro Paese”.

*Così on. Dario Iaia, deputato FdI*