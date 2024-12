(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 Comune di Parma – Nota stampa

Servizi garantiti dal Comune in occasione del ponte di venerdì 27 dicembre.

Parma, 23 dicembre 2024. In occasione del ponte di venerdì 27 dicembre il Comune di Parma ha disposto la chiusura degli Uffici Comunali per l’intera giornata, con le seguenti eccezioni e precisazioni per i servizi di seguito elencati.

Servizi Demografici e di Stato Civile. Sportelli presso DUC, effettueranno regolare orario di apertura.

Casa Comunale e Ufficio Protocollo. Effettueranno regolare orario di apertura.

Palazzo Municipale. L’ Albo Pretorio resterà chiuso nelle giornate del 27 e 28 Dicembre 2024.

Settore Sociale

Centri diurni e spazi collettivi effettueranno regolare orario di apertura.

Assistenza Domiciliare agli Anziani, il servizio verrà erogato normalmente.

Servizio accoglienza emergenza minori, il servizio verrà erogato normalmente.

Polo Pablo di via Bocchi 1/A effettuerà il normale orario di lavoro dalle 7.30 alle 13.30, con apertura al pubblico dalle 8.30 alle 13.30.

Corpo di Polizia Locale. Chiusura del Front Office della Polizia Locale e dell’Ufficio Oggetti Rinvenuti.

Settore Cultura e Turismo

Pinacoteca Stuard effettuerà regolare orario di apertura.

Camera di San Paolo effettuerà regolare orario di apertura.

Castello dei Burattini effettuerà regolare orario di apertura

Casa della musica. Museo dell’Opera, Casa del Suono, Museo Casa Natale Toscanini – effettueranno regolare orario di apertura.

Biblioteca–Mediateca Musicale ed InfoPoint di Casa della Musica resteranno aperti il 27 dicembre.

Informazioni e Accoglienza Turistica effettuerà regolare orario di apertura con orario 9.00-19.00.

Sistema Bibliotecario. Le Biblioteche effettueranno regolare orario di apertura.

Servizi cimiteriali. Effettueranno gli orari consultabili sul sito web di ADE Spa servizi cimiteriali.

