(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 *MAFIA. BELLOMO (LEGA): BABBO NATALE PORTI IN DONO A DECARO QUALCHE SAGGIO

CONSIGLIO. DENUNCI CHI LO ACCUSA DI FATTI GRAVISSIMI*

“Buon Natale ad Antonio Decaro. Spero proprio che Santa Claus, che se ci

pensate somiglia tanto al suo pentitissimo mentore, gli porti in dono

qualche saggio consiglio. Ad esempio, potrebbe suggerirgli di evitare

incontri quanto meno imbarazzanti con familiari di mafiosi o, e questo

sarebbe davvero un regalo per l’intera collettività di Bari, esortarlo a

recarsi finalmente nelle sedi giudiziarie competenti per denunciare chi lo

calunnia raccontando fatti di inaudita gravità. Tutto il resto sono solo

chiacchiere autocelebrative a mezzo stampa. Talk is zero, verrebbe da dire,

alla luce dello studio dell’inglese che vede impegnato Decaro in questo

periodo di apprendistato europeo. Anche sulle infiltrazioni mafiose nelle

società partecipate del Comune di Bari, parla sempre come se non fosse

stato lui il sindaco della città per 10 anni. Se la criminalità organizzata

ha avuto libero accesso in realtà importanti come Amtab è anche e

soprattutto perché qualcuno ha lasciato la porta aperta. Se ci sono stati

150 arresti ed è intervenuta una commissione d’indagine, Decaro non può

fare finta di niente. Chi è a capo dell’amministrazione comunale non può

essere considerato alla stregua di chi si trovava a passare da quelle parti

per caso. Il vero contrasto alle mafie si fa poi anche evitando di

incontrare personaggi dall’acclarato calibro malavitoso. E se c’è un

pentito, ritenuto credibile per tutto il resto, che fa accuse

circostanziate, non si può ignorare il fatto come se nulla fosse.

Nonostante ciò, mi auguro naturalmente con tutto il cuore che il Consiglio

dei Ministri risparmi alla città di Bari l’onta del commissariamento.

Tuttavia, l’incuria e il malgoverno di Decaro, che questo stato di cose

hanno generato, non possono certo essere dimenticati o, peggio ancora,

silenziati”. Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente

della Commissione Giustizia della Camera.

