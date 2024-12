(ARC) Prot. Civile: Riccardi, nuovo accordo per Scuola formazione Venzone

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 Approvato dalla Giunta il protocollo 2024-27 per il rafforzamento

funzionale della Serm Academy, attiva nella gestione delle

emergenze territoriali

Udine, 23 dic – “Il rinnovo dell’accordo inter-istituzionale

consentir? di portare avanti la positiva esperienza della Scuola

internazionale di formazione di Venzone, potenziandone

ulteriormente la funzionalit? e le attivit? che in questi anni

l’hanno resa un modello virtuoso a livello europeo per la

gestione delle emergenze territoriali”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo

Riccardi commentando l’approvazione, da parte della Giunta,

dell’accordo per il rafforzamento funzionale della Serm Academy

(la Scuola internazionale di formazione in materia di gestione

della sicurezza territoriale e della risposta in emergenza)

siglato dalla Regione assieme a Universit? di Udine, Corpo

nazionale dei Vigili del fuoco, Comune di Venzone e Associazione

Comuni terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli. La

nuova intesa ha una validit? triennale e prevede uno stanziamento

complessivo di 225mila euro, nella misura di 75mila euro per

ciascuna delle annualit? 2024-25, 2025-26 e 2026-27.

“Sin dalla sua nascita, avvenuta nel 2016 in occasione del

quarantennale del terremoto del Friuli, la Serm Academy ha

contribuito a significativi avanzamenti in termini di sviluppo di

procedure e strumenti innovativi per la gestione delle emergenze

in ambito sismico, in un’ottica multi-rischio e di

interoperabilit? inter-istituzionale e transfrontaliera”, ha

sottolineato Riccardi ricordando come il campo di addestramento

allestito a Portis Vecchio di Venzone abbia ospitato, nel corso

degli anni, importanti esercitazioni anche di carattere

internazionale.

Durante il triennio 2021-2024 ? stato sviluppato un approccio

multirischio alla gestione dell’emergenza, estendendo al caso

meteo-idrogeologico le metodologie gi? testate nel triennio

precedente in ambito sismico e sviluppando un sistema informatico

che consente la notifica dell’attivit? di sorveglianza delle

singole tratte arginali e il rilievo rapido e segnalazione delle

criticit? che emergono durante le fasi del Servizio di piena.

Tali elementi sono stati implementati sullo strumento digitale

iTriage, gi? impiegato in ambito sismico e convertito in un nuovo

applicativo in grado di contenere tutti i metodi di rilievo delle

criticit? e di monitoraggio.

Le attivit? svolte dalla Serm Academy sono state promosse nelle

collaborazioni con i Paesi europei contigui, nonch? e in

specifici progetti dedicati allo sviluppo di collaborazioni

transfrontaliere per la gestione del rischio e alla definizione

di metodi di gestione dell’emergenza atti a garantire una

maggiore prevenzione e preparazione in Europa.

ARC/PAU/gg

231303 DIC 24