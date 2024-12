Allerta gialla e previsioni meteo: domani 24 dicembre il Parco di Monza resta chiuso – NOTA PER LA STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

lun 23 dicembre 2024 Servizio Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

Allerta gialla e previsioni meteo:

domani 24 dicembre il Parco di Monza resta chiuso

chiusi anche i Giardini Reali, i due cimiteri cittadini e le aree verdi per vento forte fino a 70Km/ora

ALLERTA VENTO FORTE PER DOMANI 24/12

Monza, 23 dicembre 2024. La nuova allerta diramata dalla Protezione Civile di Regione Lombardia prevede forti raffiche di vento sul nostro territorio per la giornata di domani, che potranno raggiungere i 70 km/h.

Pertanto, con un’ordinanza del Sindaco, è disposta per domani martedì 24 dicembre, la CHIUSURA del Parco e dei Giardini Reali, dei due cimiteri cittadini e delle aree verdi.

Info e aggiornamenti online da domani mattina su http://www.comune.monza.it e http://www.reggiadimonza.it