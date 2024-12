Domani il Presidente Fontana in visita al contingente italiano Nato in Lettonia

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

Roma, 22 dic – Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, sarà in visita domani, lunedì 23 dicembre, al contingente italiano della base Nato di Ādaži, in Lettonia. Dalle 13.45 circa il Presidente, insieme alla Speaker del Parlamento Lettone Daiga Mieriņa, accolti dal Comandante Massimiliano Greco, passeranno in rassegna una rappresentanza del contingente della Brigata eFP Latvia della Nato, incontreranno i militari italiani di stanza ad Ādaži e omaggeranno i caduti. Sono inoltre previsti: un incontro con il colonnello Greco, l’Ambasciatore Alessandro Monti, l’Addetto militare nei Paesi Baltici Giovanni Trebisonda e un momento di briefing sulla struttura al Comando internazionale della Brigata. In apertura di giornata è in programma un incontro bilaterale tra i Presidenti dei rispettivi Parlamenti.

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana