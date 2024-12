(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

**Cambiano le regole per l'assistenza protesica e per la specialistica ambulatoriale**

ambulatoriale**

/Scritto da Tiziano Carradori, domenica 22 dicembre 2024 alle 11:41/

La giunta regionale ha approvato le nuove prestazioni di assistenza

protesica erogabili e le relative tariffe, dando indicazioni alle Asl per

la loro effettiva applicazione, in modo da dare continuità all’erogazione

alle persone invalide delle protesi (ovvero carrozzine, letti con snodi,

dispositivi antidecubito, protesi di arto, tutori, sistemi di postura,

ausili per la comunicazione, protesi acustiche).

Il provvedimento fa seguito all’aggiornamento, da parte del Ministero della

salute, degli elenchi delle prestazioni e delle tariffe relativi ai

dispositivi e agli ausili protesici costruiti su misura che consentono alle

persone con disabilità di accedere a nuove e migliori tipologie di protesi

e di ausili tecnologici, totalmente a carico del Servizio sanitario

nazionale.

A partire dal nuovo anno le prescrizioni di protesi e ausili fatte dai

medici del servizio sanitario dovranno quindi essere redatte con

riferimento al nuovo “Nomenclatore tariffario delle protesi e degli

ausili”, con procedure amministrative che saranno progressivamente

semplificate, al fine di rendere meno gravosi gli adempimenti che rimangono

a carico dei cittadini.

Per non creare disagi agli utenti che hanno già effettuato una visita

specialistica per l’individuazione del dispositivo protesico necessario

nello specifico caso è inoltre previsto che le prescrizioni di protesi

effettuate nell’anno corrente possano essere comunque utilizzate dalle

persone con disabilità nel corso dell’anno 2025.

Approvate anche alcune novità per ciò che riguarda le prestazioni

specialistiche ambulatoriali erogabili a carico del Servizio sanitario. La

Toscana aveva anticipato a novembre la possibilità di erogare i nuovi Lea,

i livelli essenziali di assistenza. Con la nuova delibera approvata in

giunta si riorganizza l’accesso alle prestazioni di medicina fisica e

riabilitazione, in base alle nuove indicazioni.

Inoltre sono state introdotte le prestazioni di adroterapia (radioterapia

per il trattamento di tumori) e sono state riorganizzate le prestazioni di

procreazione medicalmente assistita (Pma) che diventano livello essenziale

di assistenza nazionale.

Per questo motivo, per le prestazioni di Pma prescritte dal 30 dicembre

prossimo non si applicherà più il ticket aggiuntivo, ma soltanto la

franchigia regionale pari a 38 euro.

La delibera inoltre recepisce le tariffe, per tutte le prestazioni,

contemplate dal decreto nazionale. E’ previsto un periodo transitorio di un

anno per erogare tutte le prestazioni ambulatoriali prescritte prima

dell’adeguamento del nomenclatore.