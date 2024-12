(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2024

INAUGURAZIONE DI PIAZZA PIA

Ore 11 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia di apertura di Piazza Pia e del prolungamento del sottopasso di Lungotevere in Sassia. Accesso ai media entro le 10,30 (Ingresso da Ponte Sant’Angelo).

DUE TENSOSTRUTTURE PER I SENZA DIMORA

Ore 14,30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri visita con l’assessora alle Politiche sociali e alla Salute Barbara Funari le nuove tensostrutture per i senza dimora: in piazzale dei Partigiani e a seguire – ore 15 circa – in via di Porta San Lorenzo.

A CASA SPERANZA, COHOUSING SOCIALE IN UN BENE CONFISCATO ALLA MAFIA

Ore 16,30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri inaugura con l’assessora alle Politiche sociali e alla Salute Barbara Funari Casa Speranza: esperienza di cohousing per 6 persone fragili in un immobile sottratto alla mafia (via Odoardo Beccari, 28).