(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 Migranti. Ricchiuti (FdI): a chi mandiamo il conto del processo Open Arms?

“Spero che il PD e tutta la sinistra si vergogni dal profondo per aver avvallato un processo inutile e costoso ben sapendo che non ci sarebbero stati i presupposti per configurare reati. Si vince nelle urne e non con questi mezzi che usano da un quarto di secolo per sbarazzarsi degli avversari politici. Si chiama democrazia.

Inoltre, ieri Ursula von der Leyen ha incassato il favore di 10 Stati UE che, coordinati da Italia, Danimarca e Paesi Bassi, sul dossier migrazione sono allineati sulle cosiddette “soluzioni innovative” come gli hub di rimpatrio al di fuori del territorio Ue sul modello Albania o i ritorni assistiti in collaborazione con le agenzie Onu. Insomma, pessima giornata ieri per i “patrioti”sinistri. La domanda che resterà senza risposta è: perché i contribuenti italiani devono pagare le ingenti spese processuali causati dalla isteria della sinistra anti-italiana? A chi mandiamo il conto?”.

Lo dichiara Lino Ricchiuti, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica