(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 MANOVRA. LA SALANDRA (FDI), PUNTA SUL SUD, DECONTRIBUZIONE PMI METTE FINE ALL’ERA DELL’ASSISTENZIALISMO

“La legge di bilancio per il 2025, appena approvata alla Camera, punta molte delle risorse previste sul Meridione. Stiamo creando le condizioni per un Sud con meno assistenzialismo e più lavoro, con un numero sempre maggiore di imprese che producono e sono volano per il Pil nazionale. Questa manovra favorisce sviluppo, crescita e lavoro grazie, per esempio, alla decontribuzione delle PMI, grazie a cui le piccole e medie aziende del Sud si vedranno riconoscere l’esonero del versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato. Il Governo Meloni vuole ridare finalmente dignità all’art.1 della nostra Costituzione e lo fa con una finanziaria attenta alle finanze pubbliche, prudente, responsabile e vicina ai cittadini”. Lo fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati