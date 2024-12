(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

sab 21 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

IV ROMA: PALAZZETTO SPORT LABARO, M5S DICE NO A RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO

Roma, 21 dicembre 2024 – “La recente interrogazione presentata dagli europarlamentari del Movimento Cinque Stelle, Dario Tamburrano e Carolina Morace al Parlamento Europeo in merito al progetto del Palazzetto dello Sport a Colli d’Oro è un atto incomprensibile e profondamente dannoso per il territorio di Labaro e per la città di Roma. Invece di accogliere con favore un progetto che mira a completare un’opera incompiuta e a offrire una struttura sportiva pubblica di base, tanto necessaria in una città che soffre la carenza cronica di impianti sportivi per le categorie minori, il Movimento Cinque Stelle sembra sperare nel fallimento di questa iniziativa. La loro azione non è solo un ostacolo allo sviluppo e alla riqualificazione del territorio, ma rischia anche di far perdere preziosi finanziamenti destinati a migliorare la qualità della vita dei cittadini. È assurdo che un progetto che punta a promuovere lo sport e l’inclusione sociale venga attaccato in questo modo. Soprattutto da una campionessa come Carolina Morace, che dovrebbe comprendere il valore di creare spazi dedicati all’attività sportiva. Ci chiediamo se abbia davvero capito cosa ha firmato”.

“Il Palazzetto dello Sport di Colli d’Oro è un esempio di come si possa coniugare la riqualificazione urbana con l’offerta di servizi pubblici essenziali. Si tratta di un progetto pensato per fornire ai cittadini, in particolare ai giovani, un luogo dove praticare sport in modo accessibile e sicuro, valorizzando al contempo un’area che altrimenti rischierebbe di restare abbandonata o preda di degrado. Sorprende e indigna l’atteggiamento degli esponenti del Movimento Cinque Stelle, che paiono preferire la paralisi amministrativa e la polemica sterile alla costruzione di soluzioni concrete per i cittadini. Un progetto come questo non è speculazione edilizia, ma un investimento sul futuro della comunità. Il nostro impegno rimane saldo: completare quest’opera per garantire spazi adeguati allo sport e alla socialità. Non ci faremo fermare da chi tenta di bloccare il progresso”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Tommaso Martelli, assessore allo Sport del Municipio XV, e Luciano Nobili, consigliere Iv alle Regione Lazio.

