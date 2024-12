CS_ATO3_alluvionati_casselaminazione_cronoprogramma

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

“Evitare ai cittadini alluvionati ricadenti nel territorio di competenza dell’ATO 3 il costo in bolletta dell’acqua utilizzata per ripulire garage e cantine e affidare uno studio di fattibilità per la realizzazione di casse di laminazione che possano mettere in sicurezza i territori vallivi esposti al rischio di allagamenti”. Queste le due proposte avanzate ieri dal presidente dell’ATO 3 Marche Centro Macerata, Alessandro Gentilucci, durante l’assemblea dell’ente, proposte approvate all’unanimità. “È stata poi l’occasione per presentare ai sindaci” ha proseguito Gentilucci “un cronoprogramma per definire il percorso temporale che ci porterà, auspicabilmente, alla definizione del soggetto unico chiamato a gestire la risorsa idrica”. Il direttore dell’ATO 3 Massimo Principi ha enucleato i vari passaggi necessari e indicato in 21 mesi la durata dell’iter per arrivare all’affidamento del servizio di gestione unica, “ma questo soltanto se” ha sottolineato Gentilucci “entro il prossimo maggio le società di gestione avranno presentato un progetto unitario e avviato la costruzione della nuova società”.