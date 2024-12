COMUNICATO STAMPA – Bilancio di previsione 2025: approvata una manovra da 41 milioni di euro per Figline e Incisa Valdarno

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

*Bilancio di previsione 2025: approvata una manovra da 41 milioni di euro

per Figline e Incisa Valdarno*

*L’approvazione consente di avviare fin da subito gli investimenti e i

progetti previsti per il nuovo anno, garantendo la continuità

amministrativa e il pieno funzionamento dei servizi comunali*

È stata approvata ieri sera, durante il Consiglio comunale, la manovra di

bilancio di previsione per il 2025, con uno stanziamento complessivo di

circa 41 milioni di euro. Nonostante le difficoltà legate alla situazione

attuale e agli effetti dell’inflazione, il bilancio presenta una dimensione

espansiva e, con l’approvazione entro il 31 dicembre, consente di avviare

fin da subito gli investimenti e i progetti previsti per il nuovo anno,

garantendo la continuità amministrativa e il pieno funzionamento dei

servizi comunali.

Tutti i servizi che hanno caratterizzato l’azione della nuova

amministrazione nell’anno appena trascorso, in piena continuità con quella

precedente, sono confermati e adeguatamente finanziati, in particolar modo

viene confermato l’*impegno a favore delle famiglie e principalmente

**l’impegno

**a garantire i servizi alla persona, in particolare quelli sociali,

scolastici ed educativi*, con interventi comunali per colmare l’assenza di

contributi governativi, come nel caso dei fondi per il sostegno agli

affitti.

Senza nessuna variazione di imposte o tasse il nuovo bilancio previsionale

garantisce, infatti, il mantenimento di tutti i servizi dell’Ente,

includendo gli adeguamenti dei costi per beni e contratti, e potrà contare

su un’ulteriore fase espansiva quando, con l’approvazione del rendiconto a

primavera, potranno essere utilizzate come avanzo disponibile le somme che

sono state riconosciute al Comune a seguito della vittoria definitiva di

una causa annosa contro Centria, il gestore della rete del gas, che

restituisce al Comune i canoni non corrisposti dal gestore per le annualità

2017-2019.

Una nota a parte riguarda *l**’adeguamento dell’IMU comunale alla nuova

normativa di settore, che non ha comportato alcun aumento per i cittadini,

ma che anzi vede diminuire lievemente una delle aliquote accessorie* (la

fattispecie della casa affidata in comodato gratuito al figlio residente

che passa dal 9,2 al 9,00).

*Per quanto riguarda le* *tariffe della mensa scolastica, è stato

effettuato un riordino **delle **fasce ISEE, con alcune riduzioni e un

passaggio più lieve tra gli scaglioni*, per un passaggio più lieve tra gli

scaglioni, riducendo di alcuni centesimi il costo del pasto per tutte le

fasce, escluse le ultime due, che riguardano redditi ISEE superiori ai

35.000 euro o non dichiarati, che hanno registrato un modestissimo

incremento. *Le tariffe per gli asili nido rimangono invece invariate. *

*Nei lavori pubblici*, tra gli interventi più rilevanti del bilancio

figurano, in ambito sportivo, gli investimenti per il* rifacimento del

campo sportivo del Madonnino* a cui saranno attribuiti complessivamente

800.000 euro. Altri 200.000 euro sono destinati agli *arredi della nuova

Biblioteca Comunale* a completamento della prima fase dei lavori all’area

ex Lambruschini.

*Continua l’impegno sui plessi scolastici:* un ulteriore *finanziamento di

2**0**0.000 euro, per un investimento complessivo di 8**0**0mila euro,

sulla Scuola Petrarca a Incisa*, che sarà pronta a settembre per accogliere

anche i bambini de La Massa, dove nel frattempo saranno già iniziati i

lavori, che termineranno entro la primavera 2026, per l’adeguamento dei

locali a nuovo asilo nido che farà aumentare di 30 unità i posti

disponibili negli asili del comune.

Il bilancio 2024 riserva *particolare attenzione alle frazioni*, con

investimenti mirati per migliorarne la vivibilità e la sicurezza, anche

attraverso una maggiore cura delle aree verdi, per le quali vengono

stanziati 240.000 euro, e dei centri urbani che riguarderanno tutto il

territorio comunale. In questo contesto è prevista la *manutenzione

straordinaria d**ei ** cimiteri comunali*, con un piano dedicato a

garantirne decoro e funzionalità. Per quanto riguarda la sicurezza, sono

previsti interventi per l’installazione di nuove telecamere di

videosorveglianza, rafforzando il controllo e la prevenzione di atti

vandalici. Sul fronte della viabilità, è stato stanziato un fondo per le*

manutenzioni stradali*, pari a circa 240.000 euro, per le asfaltature atte

a migliorare la percorribilità. Questi investimenti rappresentano un

impegno concreto per rispondere alle esigenze delle frazioni e garantire

servizi adeguati e qualità della vita in tutto il territorio comunale.

*Nell’ambito di cultura e turismo* confermate le risorse per il Teatro

Garibaldi e per l’appuntamento annuale con la manifestazione

“Autumnia” (entrambi

finanziati anche con sponsorizzazioni private). In programma la

valorizzazione del Centro storico con la prosecuzione del progetto

*ConCentriAmoci*; previsti inoltre interventi sulla cartellonistica

turistica per promuovere il territorio in un’ottica di facilitazione

all’incremento delle presenze del territorio. Nello specifico l’obiettivo è

creare un* nuovo centro di informazioni turistiche*, accogliente e

funzionale in una posizione strategica e facilmente accessibile, che

promuova il territorio e migliori l’esperienza dei visitatori; un concreto

passo avanti per offrire ai turisti un punto di riferimento per scoprire le

attrazioni, gli eventi e le tradizioni del nostro territorio.

Il bilancio di previsione 2024 segna dunque un passo importante per Figline

e Incisa Valdarno, garantendo continuità, investimenti strategici e servizi

essenziali per la comunità.

“Abbiamo impostato il bilancio – spiega il Sindaco Valerio Pianigiani –

tenendo conto di tutte le uscite necessarie per garantire sostenibilità e

operatività, in modo da costruire uno strumento veritiero e sostenibile con

cui poter lavorare in sicurezza e tranquillità. *Approvare il bilancio 2025

già a **d**icembre ci mette nelle condizioni di avere le risorse per gli

investimenti già dai primi giorni del prossimo anno, perché è fondamentale

partire subito con le attività, avviare i lavori e fornire servizi adeguati

alla comunità, **senza che ci siano interruzioni nelle erogazioni dei

servizi o nel sup**p**orto ai cittadini.*”

