Codice giallo per vento, mareggiate e gelate domenica 22 dicembre 

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 Una nuova rapida perturbazione attesa per la giornata di domani, domenica

22 dicembre, porterà vento, mareggiate e ghiaccio sulla costa e sulla

parte orientale della Toscana. Per questo la Sala operativa della

Protezione civile ha emesso un codice giallo così ripartito:

– per vento: dalle 14.00 di domenica fino alla mezzanotte di lunedì 23

sulla costa e sull’Arcipelago, sull’Appennino fiorentino ed aretino, sulle

zone collinari delle province di Pisa, Livorno, Grosseto e Siena.

– per mareggiate su tutta la costa dalla Versilia fino a Capalbio dal

pomeriggio o tardo pomeriggio di domenica alla mezzanotte di lunedì 23.

– per ghiaccio: dalla mezzanotte fino al primo mattino di domenica saranno

possibili gelate, specialmente nelle zone interessate dalla neve nella

giornata di venerdì cioè alto Mugello, Casentino, alta val Tiberina in

particolare).

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del

rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della

Regione Toscana, accessibile all’indirizzo

https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=rRKfqO+FWRuxF2v2bKEXFuasKwG7DcDaqzkLsGeA6QPReaX0w/AtPbjfeig/QH/E