(ACON) VOLONTARIATO. BORDIN A BUTTRIO: ASSOCIAZIONI COLLANTE SOCIALE COMUNIT

Buttrio, 21 dic – "La forza delle comunit? risiede

nell’impegno di chi dona tempo ed energia agli altri”, con questo

messaggio il presidente del Consiglio regionale del Friuli

Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha aperto il suo intervento oggi al

Palafeste di Buttrio, all’evento speciale organizzato

dall’amministrazione comunale e dedicato alle associazioni di

volontariato che operano sul territorio. L’incontro, pensato come

un momento di riconoscenza e gratitudine, ha posto al centro

l’inestimabile contributo di chi, quotidianamente, lavora per il

bene comune attraverso l’impegno volontario. A Buttrio si contano

52 associazioni: 15 sportive, 9 culturali, 9 di volontariato, 4

legate a combattenti e armi, e 5 dedicate ad attivit? produttive.

In particolare, sono state presentate le preziose attivit?

dell’associazione locale dei Donatori di Sangue e

dell’associazione Auto Amica.

Nel suo intervento, il presidente Bordin ha ribadito il valore

fondamentale del volontariato come “collante sociale” e ha

sottolineato la vicinanza concreta del Consiglio regionale verso

queste realt?: “Abbiamo messo in campo una misura contributiva

specifica rivolta alle associazioni, consapevoli del loro ruolo

insostituibile nel rispondere ai bisogni del territorio e nel

promuovere valori di solidariet? e coesione”. Il numero uno di

piazza Oberdan ha poi elogiato l’impegno delle realt?

associative, definendole “esempio tangibile di comunit? che