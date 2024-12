(ACON) RAPPORTO BEST. GRUPPO FI: SEMPRE AL LAVORO PER FAMIGLIE E IMPRESE

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

sab 21 dicembre 2024

rapporto Best continuiamo a lavorare per le famiglie e per le

imprese del Friuli Venezia Giulia”.

Lo afferma, in una nota, il gruppo di Forza Italia in Consiglio

regionale composto da Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele

Lobianco che esprime soddisfazione “per numeri che pongono il Fvg

ai vertici nazionali in settori chiave. La nostra Regione

conferma, numeri alla mano, di essere attrattiva e competitiva

anche a livello europeo. Acquisiti questi risultati, proseguiamo

investendo nell’istruzione, nelle politiche per la famiglia e nel

sostegno al nostro tessuto produttivo, sano e capace di

rinnovarsi e di innovare”.

Cabibbo, Novelli e Lobianco chiudono evidenziando che “anche con

la manovra finanziaria, Forza Italia ha scelto di sostenere le

neo mamme con azioni concrete e con risorse che, nel 2024,

valgono quasi due milioni di euro, dedicando attenzione e risorse

ulteriori alla scuola, alla sanit?, soprattutto per le persone

pi? fragili, alla sicurezza e ai territori periferici e di

montagna”.

