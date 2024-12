(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 SUGAR TAX/ Sala (FI): nostro obiettivo finale quello di cancellarla

(Roma, 20 dic) “La sugar tax aumenterà fino al 28% la pressione fiscale su bevande analcoliche come aranciate, chinotti, cedrate: colpirà non soltanto le aziende che la producono, ma, inevitabilmente, anche le famiglie e i consumatori. Ecco perché abbiamo impegnato con un ordine del giorno il governo a valutare un intervento all’inizio del 2025 per rinviarne l’entrata in vigore. Il nostro obiettivo finale resta, comunque, quello di cancellarla”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato e portavoce di Forza Italia in Lombardia.

