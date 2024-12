(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 MANOVRA. CARAMANNA (FDI), CON OK A ODG AIUTI A IMPRESE PER ALLOGGI STAGIONALI

“Il settore turistico è sempre stato al centro dell’interesse del Governo Meloni. Con un ordine del giorno collegato alla legge di bilancio e che porta la mia firma, consentiamo alle imprese turistiche-ricettive di dedurre integralmente il costo degli alloggi forniti ai lavoratori dipendenti stagionali. In pratica, viene dedotto il costo degli alloggi, al netto del prezzo pagato dal dipendente, di chi presta servizio in unità produttive che si trovano in un comune diverso da quello di residenza. In questo modo, viene equiparato chi ha deciso di trasferire la residenza nel luogo della struttura ricettiva a chi non lo ha fatto. Una misura che elimina delle differenze a oggi esistenti perché non ci siano lavoratori di serie A e di serie B”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, responsabile Turismo.

