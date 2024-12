(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL. FOTO) MILANO, LEONCAVALLO, DE CORATO (FDI): «ANCHE LA CENA ALLA

CANAPA. SALA CI SARA’ E MAJORINO SIEDERA’ A CAPOTAVOLA? SI TORNA ALLE

VECCHIE ABITUDINI».*

*Da sinistra: L’ingresso del Leoncavallo di vai Watteau 7 a Milano, il menù

della cena di domani sera, *

*a base di Canapa(foto a destra), che si terrà all’interno del Centro

Sociale e **pubblicizzata dallo stesso sui propri canali Social*

Milano, 20 Dicembre 2024 – «Quella di domani, per i leoncavallini, sarà una

giornata particolarmente intensa in quanto, al pomeriggio, organizzeranno

una “visita guidata delle loro opere storiche di street art riconosciute

dalla Soprintendenza di Milano” e subito dopo, “degusteranno” i presenti

attraverso una cena con un “menù succulento in Cucina Pop” realizzato

direttamente da quest’ultimo che è il Ristorante del Leoncavallo che sui

loro social di definisce “Cibi stupefacenti & Bottega”. La cena, guarda

caso, sarà a base di Canapa. Ma domani sera, tra le 20 e le 21, parteciperà

anche Sala che si sta attivando per trovare un’altra sede, in una struttura

del Comune, a questo Centro Sociale? E il “compagno” Majorino che farà? Ha

già il posto a capotavola? Devo tristemente constatare che al “Leonka”,