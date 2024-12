(ACON) COMUNI. BORDIN A VARMO: GRANDE ATTENZIONE A CITTADINI E TRADIZIONI

(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 (ACON) Varmo (Ud), 20 dic – “Varmo ? un esempio virtuoso di

come le amministrazioni locali, in collaborazione con

associazioni e realt? del territorio, possano lavorare insieme

per costruire una comunit? viva e accogliente. La qualit? e la

variet? delle iniziative che ho potuto apprezzare, dalla Pro Loco

alla scuola, passando per i progetti sociali come Villa Iris,

dimostrano una grande attenzione alle persone e alle tradizioni

locali. ? fondamentale continuare a sostenere questi percorsi che

uniscono il valore sociale, culturale e ambientale.”

? quanto evidenziato dal presidente del Consiglio regionale,

Mauro Bordin, al primo cittadino di Varmo, Fausto Prambero, una

volta conclusa la visita ad alcune realt? locali. Durante

l’incontro con la Giunta comunale – oltre al sindaco, gli

assessori Gabriele Tonizzo, Davide De Candido, Veronica Panigutti

e Laura Cosatto – ? stato fatto il punto sugli interventi

infrastrutturali in corso e sulle esigenze del territorio, con un

focus sulle opere necessarie per migliorare la qualit? di vita

dei cittadini.

La visita ? stata anche l’occasione per conoscere da vicino

alcune eccellenze del territorio. Bordin ha incontrato la Pro

Loco di Roveredo, una realt? che si distingue per il suo impegno

nella promozione di eventi e tradizioni locali, e ha visitato la

realt? Villa Iris Dopo di Noi a Gradiscutta che offre percorsi di

autonomia e inclusione per persone con disabilit?. Il presidente

del Cr Fvg si ? anche recato presso l’Idea Giardino di Tulipani,

un progetto innovativo che unisce bellezza e sostenibilit?, dove

25mila tulipani saranno pronti per la raccolta nella prossima

primavera.

Un momento particolarmente emozionante ? stato l’incontro con i

bambini della scuola primaria e dell’asilo, che per l’occasione

hanno intonato i canti di Natale, regalando al presidente e ai

presenti un clima di festa e condivisione.

“Incontrare i bambini della scuola e dell’asilo e sentire i loro

canti di Natale – ha sottolineato al termine Bordin – ? un

promemoria di quanto sia importante lavorare per il futuro delle

nuove generazioni, offrendo loro un territorio accogliente,

sicuro e ricco di opportunit?. Ringrazio per lo straordinario

impegno l’Amministrazione locale e tutte le realt? che ho avuto

il piacere di conoscere”.

La giornata si ? conclusa con un rinnovato impegno da parte del

presidente dell’Assemblea legislativa a rafforzare il dialogo tra

istituzioni e territorio con l’obiettivo di affrontare insieme le

sfide del futuro.

