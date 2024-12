(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 SALVA-MILANO, SIRONI (M5S): SE PER LA RUSSA E’ UNA LEGGE ‘SALVA-SALA’ NON LA VOTI

ROMA, 19 DIC. – “Sul Salva-Milano sta cadendo l’ipocrisia diffusa che ha contraddistinto la genesi del provvedimento. Persino il presidente del Senato La Russa, a cui sicuramente non manca l’obbiettività, lo ha definito un “Salva-Sala”. Pertanto, auspichiamo che magari non lo voti, visto che si tratta di un vero e proprio sopruso del potere legislativo su quello giudiziario. C’è però un aspetto che bisogna chiarire: se il “Salva-Milano” rappresenta una deregulation urbanistica insopportabile, il ddl Rigenerazione Urbana, che al Senato è in fase ancora più avanzata, prevede modifiche normative sovrapponibili a quelle del Salva-Milano. Bisogna che tutti, nella maggioranza come all’opposizione, comprendano senza troppi alibi che la valutazione dei carichi urbanistici laddove si edifica non è una categoria dello spirito, ma una condizione essenziale per scongiurare che a pagare gli abusi edilizi siano poi i cittadini. A buon intenditor, poche parole”. Così in una nota la senatrice Elena Sironi (M5s).

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle