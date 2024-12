(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 Salario Minimo: Braga (Pd), Sotto 9 euro è sfruttamento. Uniti per dignità lavoro, destra fuori realtà

Non ci ferma nessuno! Ecco le firme per una legge d’iniziativa popolare per il salario minimo: sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento.

Uniti con le altre opposizioni per una misura di giustizia e dignità che un destra fuori dalla realtà non vuole accettare.

Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

