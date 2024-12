Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia approva Bilancio di previsione e Programma Triennale dei Lavori Pubblici

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha approvato, nell’ultima seduta del Consiglio comunale, il Bilancio di previsione 2025/2027 e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

«Anche quest’anno – dichiara l’assessore Susanna Lorenzini – siamo riusciti a portare il Bilancio di Previsione entro i termini, cosa non sempre facile vista la consuetudine del legislatore di concedere proroghe. Il Bilancio di Previsione 2025/2027 ha presentato numerose difficoltà di quadratura legate alla riduzione delle entrate correnti a fronte di una spesa corrente che è in gran parte rigida, e alla persistente crescita dei prezzi di materie prime, beni e servizi. A ciò si è aggiunto l’obbligo di recepire gli effetti pesanti della spending review avviata nel 2024 che ha determinato un maggiore trattenimento sul gettito IMU. Ad oggi abbiamo già inserito in bilancio circa 140mila euro, e già sappiamo che la legge di bilancio prevederà ulteriori riduzioni della capacità di spesa a carico degli enti locali sotto forma di accantonamento forzoso di risorse correnti da utilizzare l’anno successivo per finanziare investimenti e per estinguere l’indebitamento da mutui. Insomma, un taglio obbligato alla spesa corrente che mette sempre più in ginocchio il nostro bilancio».