gio 19 dicembre 2024 Governo. Bucalo (FdI): 112 milioni per combattere siccità

“Lo stanziamento di oltre 112 milioni a sostegno degli agricoltori siciliani colpiti duramente dalla siccità testimoniano ancora una volta il grande impegno del Governo Meloni a sostegno del settore agricolo e della Sicilia in particolare. Si tratta di una misura straordinaria che va ad aggiungersi ai fondi già stanziati dal Ministero dell’agricoltura e che servirà a sostenere gli agricoltori dell’isola che faticano a riprendersi dopo il colpo inferto dalla forte calura e dalla mancanza d’acqua alle colture. Una vera e propria boccata di ossigeno per un settore di fondamentale importanza per l’economia siciliana”.

Lo dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo.

