Roma, 19 Dicembre 2024

gio 19 dicembre 2024 FORMAZIONE E COMPETENZE: CONFINDUSTRIA CATANIA E ITS STEVE JOBS UNITI PER

COLMARE LA CARENZA DI TECNICI, MANUTENTORI E PROFILI DIGITALI*

Catania, 19 dicembre 2024 – Il settore metalmeccanico, uno dei pilastri

dell’economia locale e nazionale, è alle prese con una sfida importante:

riuscire a soddisfare la crescente domanda di tecnici specializzati,

fondamentali per sostenere la transizione digitale e l’automazione dei

processi produttivi.

Secondo il Centro studi di Confindustria Catania, il 69% delle imprese del

comparto metalmeccanico a livello nazionale ha riscontrato difficoltà nel

reperire personale qualificato nel 2024, un aumento significativo rispetto

al 47% del 2019. Anche a livello provinciale, il trend rispecchia questa

dinamica, con un incremento che passa 33% nel 2022 al 39% nel 2023, come

evidenziato dal sistema informativo Excelsior di Unioncamere.

Per rispondere a queste nuove esigenze, la sezione Metalmeccanici di

Confindustria Catania, guidata da *Giuseppe Basile*, ha avviato un progetto

strategico in collaborazione con la Fondazione ITS Steve Jobs.

Nel corso di un incontro con il presidente dell’Istituto, *Giuseppe

Pignataro*, e *Sheila Sherba*, direttore, è stata sottolineata la necessità

di progettare percorsi formativi in linea con le richieste del mercato del

lavoro, garantendo così sostegno alle imprese del comparto.

Hanno preso parte all’incontro anche *Vincenzo Guadagnuolo*, vicepresidente

della sezione Metalmeccanici, e *Martina Castelli*, membro del Comitato

direttivo, oltre alle imprese rappresentate da *Mario Paoluzi*, *Massimiliano

Mormina* e *Mariangela Camarda*. *Ampelio Ventura*, in rappresentanza di

STMicroelectronics, promotrice della Fondazione ITS Steve Jobs, ha

rimarcato il valore strategico dei percorsi di studio già avviati,

evidenziandone il ruolo cruciale nella formazione di tecnici di elevata

qualificazione, indispensabili per affrontare le sfide della transizione

digitale.

“Non possiamo più permetterci di ignorare questa emergenza – ha dichiarato

il presidente* Basile* -. È il momento di agire: insieme, come un’unica

squadra, possiamo costruire soluzioni concrete e garantire al nostro

settore le competenze necessarie per restare competitivi. L’obiettivo non è

solo rispondere alle esigenze immediate delle imprese, ma creare un modello

di formazione continua che si adatti alle sfide del mercato. Dobbiamo

costruire un sistema in cui formazione e lavoro dialoghino costantemente,

valorizzando il capitale umano e le competenze”.

*Emergenza occupazionale nel settore metalmeccanico*

Le difficoltà nel reperire personale qualificato non sono un fenomeno

isolato, ma riflettono un trend nazionale. Secondo il Centro studi di

Confindustria Catania, il problema è legato sia al mancato ricambio

generazionale che alla necessità di aggiornare le competenze professionali.

*Le figure più ricercate *A Catania, molte aziende hanno già completato o

avviato percorsi di digitalizzazione, aumentando così la necessità di

tecnici specializzati. Questa trasformazione sta creando una domanda

crescente di figure professionali come manutentori, saldatori, meccanici,

tornitori, con conoscenze avanzate in automazione e gestione di tecnologie

innovative, figure essenziali per mantenere la competitività delle imprese.

*CONFINDUSTRIA CATANIA*

Patrizia Mazzamuto