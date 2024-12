AGGIORNAMENTO ** – Annullata conferenza stampa – “Capodanno in musica” a Catania, presentazione a Milano oggi alle 15

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 La conferenza stampa prevista per oggi alle 15 a Milano, precedentemente comunicata, è stata annullata da Mediaset per motivi organizzativi.

“Capodanno in musica” a Catania, presentazione a Milano oggi alle 15. Link per seguire la diretta

Oggi alle 15,00 a Milano si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Capodanno in musica”, in programma il 31 dicembre a Catania. Saranno presenti Federica Panicucci, Fabio Rovazzi, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, l’ad di Radiomediaset, Paolo Salvaderi, e in collegamento l’assessore al Turismo della Regione Siciliana, Elvira Amata, e il sindaco di Catania, Enrico Trantino.

