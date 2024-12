19.12.2024 CONVOCAZIONE urgente CC DEL 23_12_signed_signed

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE I – SERVIZI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, COESIONE SOCIALE

Ai Consiglieri Comunali

Oggetto: Convocazione seduta Consiglio Comunale – URGENTE

Si informano i signori Consiglieri che il Consiglio Comunale è convocato, ai sensi dell’art. 49

3 comma del vigente Regolamento, in sessione d’urgenza per LUNEDÌ giorno 23 dicembre

2024 alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare di C.so Italia 72, per discutere il seguente ordine

del giorno:

1. Piano operativo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune

di Ragusa. – Periodo di riferimento anno 2023. (proposta per il Consiglio Comunale n.116

del 10/12/2024)

Il Responsabile del procedimento

Maria Grazia Lena

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Fabrizio Ilardo

