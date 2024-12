(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

Politiche sociali, 2,5 milioni per le persone con necessità di sostegno intensivo. Albano: «Garantiamo l'assistenza e supportiamo le famiglie»

«Il fondo – spiega l’assessore regionale alle Politiche sociali, Nuccia Albano – è destinato a finanziare interventi e servizi per migliorare la qualità della vita, offrendo supporto in ambiti come l’assistenza domiciliare e l’inclusione sociale. Il governo Schifani continuerà a garantire il sostegno alle persone con disabilità e ai loro familiari».

