Papa. Speranzon (FdI): Italia ha dato grande prova di organizzazione

“La giornata di oggi, in cui un nutritissimo popolo si è radunato a Roma per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, abbiamo assistito a una efficace gestione dell’ordine pubblico. Doveroso per questo ringraziare il governo Meloni, i servitori dello Stato, i volontari che a ogni livello hanno contribuito a garantire la sicurezza dei cittadini e delle delegazioni straniere presenti. Ancora una volta l’Italia ha dato grande prova di sé”.

Così in una nota Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.

