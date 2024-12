Cs – Lazio: Mattia (Co.Re.Co.Co.), debito Regione morde ancora crescita

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

Lazio: Mattia (Co.Re.Co.Co.), debito Regione morde ancora crescita

Tra i nodi irrisolti, possibili ripercussioni della parifica Corte dei

Conti e criticità bilanci Enti regionali

“Fare di più per ridurre il debito della Regione Lazio e favorire così la

crescita dell’economia dei territori; sanare le eccezioni sollevate dalla

parifica della Corte dei Conti senza compromette il ciclo di bilancio

futuro; gestire in maniera dinamica le liste d’attesa del Sistema Sanitario

Regionale in modo da garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) ed

erogare le prestazioni ai cittadini tramite accesso gratuito o pagamento di

un ticket, così come indicato dalla richiesta della Corte dei Conti; e

risolvere le criticità nella gestione e rendicontazione dei bilanci di

società ed Enti strumentali della Regione ancora inadempienti”. Questi, in

sintesi, i punti principali affrontati nella Relazione della Presidente del

Comitato Regionale di Controllo Contabile (Co.Re.Co.Co.), Eleonora Mattia,

illustrata durante la seduta di oggi alla Pisana.

“Al netto della cassa pignorata presso il Tesoriere regionale, per un

importo complessivo pari a oltre 70 milioni e 112mila euro, la giacenza di

cassa disponibile ammonta a circa 3 miliardi e 547 milioni, rispetto

all’avanzo di cassa pari ad oltre 3,6 miliardi a fine esercizio 2023. Un

lieve miglioramento ma insufficiente”.

“In merito alla eccezione della Corte dei Conti sul fondo sanitario

indistinto, dove risultano contabilizzati impegni per oltre 600mila euro

complessivi a favore di una società di Advisor, l’Amministrazione, al fine

di non comprimere il naturale ciclo di bilancio, ha deciso di adeguarsi

alla parifica senza attendere la pubblicazione della relazione e della

decisione della magistratura contabile per l’esercizio 2023, presentando un

emendamento alla proposta di legge 179/2024 riguardante gli importi delle

voci che compongono gli altri accantonamenti. – spiega Mattia – Il

giudizio di parifica scaturisce dal raffronto tra rendiconto,

documentazione di bilancio e scritture contabili ed è funzionale alla

chiusura del ciclo di bilancio del precedente esercizio finanziario. Quindi

il giudizio di parificazione permette di sindacare la legittimità delle

operazioni di entrata e di spesa e dei loro titoli presupposti e di

accertare, in definitiva, il rispetto o meno dei principi normativi sugli

equilibri finanziari”.

“Pertanto, anche se in presenza di un risultato di amministrazione non

negativo, la scelta di una parifica non completamente liberatoria incide

sulla procedura di parificazione in quanto viene a validarsi un bilancio

che presenta dei saldi all’apparenza non certi e non rappresentativi della

reale gestione finanziaria dell’ente, con evidenti ripercussioni sul futuro

ciclo di gestione”.

“Riguardo invece ai bilanci di società ed Enti strumentali, è un’anomalia

che questi siano stati adottati prima del Defr 2025, che ne definisce le

linee programmatiche e che pertanto dovrebbe invece essere approvato prima.

Criticità sui ritardi nella trasmissione dei bilanci di previsione

dell’Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (IRVIT), Riserva Naturale

Monte Navegna e Monte Cervia e Parco regionale Appia Antica. A tale

proposito si suggerisce l’apertura di un tavolo tecnico con le competenti

Direzioni regionali al fine di per risolvere le problematiche di tali enti”.

Tra le misure suggerite nella relazione dell’Organo di garanzia, “portare

alla conferma del 46% dei crediti nei confronti dei Ministeri insistendo a

tal fine nelle interlocuzioni tra Regione Lazio e Amministrazioni centrali

dello Stato”, mentre riguardo alla sanità regionale tra le criticità

rilevate si evidenzia “la mancata finalizzazione della quota pari allo 0,3%

del fondo sanitario indistinto, destinata al recupero delle liste di

attesa, pari a circa 35 milioni”, conclude Mattia.

Roma, 17 dicembre 2024