CONTIENE FOTO# ROMA – FINISCE LA CORSA DELLA BANDA DELLE SPACCATE. OPERAZIONE DI CARABINIERI, COORDINATI DALLA PROCURA DI ROMA

ROMA – FINISCE LA CORSA DELLA BANDA DELLE SPACCATE.

OPERAZIONE DI CARABINIERI, COORDINATI DALLA PROCURA DI ROMA:

ARRESTATE 15 PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DI FURTI, RAPINE, RICETTAZIONE

PLURIAGGRAVATI E PER 3 DI LORO ANCHE DI TENTATO OMICIDIO NEI CONFRONTI DI

TRE CARABINIERI.

Alle prime luce dell’alba, nella provincia di Roma, i Carabinieri della

Compagnia di Roma Trionfale hanno dato esecuzione, su delega della Procura

della Repubblica di Roma, a un’ordinanza, che dispone misure cautelari,

emessa dal Gip del Tribunale di Roma.

Quindici persone arrestate, gravemente indiziate, a vario titolo, in

concorso tra loro, di una serie di furti, rapine e ricettazione, con il

modus operandi della cosiddetta “spaccata” ai danni di aziende e esercizi

commerciali, nonché per 3 di loro, del reato di tentato omicidio aggravato

nei confronti di tre Carabinieri.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, condotte dai

Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale, hanno

consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli

indagati in ordine a 11 episodi tentati e consumati di spaccate nelle

tre degli indagati in merito al tentato omicidio di tre Carabinieri presso

