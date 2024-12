(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 Ambiente: Pd, rilascio di Paul Watson è vittoria dei cittadini e della politica

Corrado, Nardella e Evi, battaglia contro caccia illegale alle balene non può essere reato

Annalisa Corrado (Resp. Conversione Ecologica PD e MEP S&D), l’On. Eleonora Evi (PD) e Dario Nardella (MEP S&D) plaudono alla decisione del Ministero della Giustizia danese di negare l’estradizione per l’ambientalista e attivista Paul Watson, la cui scarcerazione rappresenta un enorme traguardo nella battaglia per la tutela degli ecosistemi marini e della biodiversità.

“Le accuse rivolte al Capitano”, spiegano, “sollevavano preoccupazioni rilevanti in tema di protezione dei diritti umani e, soprattutto, di salvaguardia delle libertà civili degli attivisti”.

Paul Watson, attivista, ambientalista, fondatore della Sea Shepherd, era stato arrestato lo scorso luglio a Nuuk, Groenlandia, sulla base di un mandato di cattura emesso dal Giappone. Il Capitano Watson era impegnato da anni contro la caccia illegale alle balene.

In qualità di membri del Parlamento Europeo, Corrado e Nardella a settembre si erano rivolti alla Rappresentanza Permanente della Danimarca presso l’Unione Europea, mentre l’On. Evi aveva personalmente appellato l’Ambasciata di Roma per chiedere l’immediato rilascio dell’attivista.