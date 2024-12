(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 STIPENDI MINISTRI/ Sala (FI): Gli amministratori devono essere pagati, ruolo istituzionale va riconosciuto

(Roma, 16 dic) “Gli amministratori devono essere pagati, il ruolo istituzionale va riconosciuto così come in qualsiasi altro lavoro. Questo vale sia per i ministri che per i i sindaci, anche quelli dei piccoli paesi dove – ad esempio – si fatica a chiudere le liste: questo perché spesso manca dignità e tutela del ruolo dell’amministratore pubblico locale. I politici dovrebbero essere quelle persone onorabili che rappresentano i cittadini: chi non lo fa nel modo corretto è giusto che vada a casa, ma chi lo fa in maniera rispettosa è giusto che venga pagato in modo direttamente proporzionale alle responsabilità che riveste, così come avviene – peraltro – in qualsiasi lavoro”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato e Portavoce di Forza Italia in Lombardia nel corso del programma Tagadà in onda su La7.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma