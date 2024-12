Qualità della vita 2024: la classifica del Sole 24 Ore sulle PROVINCE DOVE SI VIVE MEGLIO: per la prima volta BERGAMO al primo posto, seguita da TRENTO e BOLZANO. MILANO perde 4 posizioni (12° posto), ROMA scende di 24 posizioni (59° posto)

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 Il Sole 24 Ore Lunedì 16 Dicembre 2024– N.347

La graduatoria finale

La classifica 2024 delle province con il ranking,

il punteggio medio ottenuto nei sei gruppi

di indicatori e la differenza rispetto alla posizione

conseguita nel 2023

TREND 2023/22

MIGLIORATA

CITTÀ

INVARIATA

PUNTI

PEGGIORATA

DIFFERENZA

2024/23

Bergamo

640,5

Trento

639,9

Bolzano

635,1 +10

Monza e Brianza

Cremona

Udine

Verona

Vicenza

Bologna

Ascoli Piceno

Milano

Forlì-Cesena

Lecco

Siena

Pordenone

Aosta

Padova

Trieste

Brescia

Modena

Varese

Mantova

Treviso

Macerata

Parma

Ravenna

Reggio Emilia

Sondrio

Prato

Novara

Piacenza

Ancona

Firenze

Cuneo

Pesaro e Urbino

Gorizia

Perugia

Arezzo

Rimini

Pavia

Cagliari

Belluno

Venezia

Fermo

Terni

Biella

Ferrara

La Spezia

Rovigo

Genova

Pescara

Grosseto

Teramo

Torino

Verbano-Cusio-Ossola

Pistoia

Livorno

Vercelli

Alessandria

Viterbo

L’Aquila

Lucca

Savona

Massa-Carrara

Chieti

Lecce

Avellino

Rieti

Oristano

Benevento

Latina

Sassari

Imperia

Campobasso

Ragusa

Frosinone

Catania

Matera

Trapani

Barletta-Andria-Trani

Nuoro

Potenza

Brindisi

Catanzaro

Messina

Salerno

Sud Sardegna

Taranto

Isernia

Agrigento

Caltanissetta

Foggia

Palermo

Caserta

Cosenza

Vibo Valentia

Siracusa

632,5

626,3

625,1

624,5

622,1

622,0

620,1

619,7

619,5

618,2

618,0

615,8

615,3

615,0

614,1

613,8

610,9

607,4

606,4

605,3

605,2

602,6

602,5

601,0

598,9

597,9

597,6

596,0

595,0

594,3

593,8

591,5

590,5

588,8

588,5

588,1

585,8

581,7

580,0

579,5

578,1

576,8

572,3

571,7

568,9

568,8

568,0

566,4

565,5

565,4

563,4

560,7

558,9

556,7

553,6

552,3

550,8

548,3

547,8

547,5

535,0

533,9

533,9

532,5

532,2

528,8

526,4

523,1

522,2

516,5

516,4

512,9

512,5

512,2

511,7

511,4

509,4

502,8

501,4

500,1

500,1

497,1

496,9

496,1

494,6

490,2

486,7

486,5

481,8

480,7

474,8

473,4

473,3

467,2

467,1

462,7

461,6

461,3

453,4

453,1

452,1

–13

–14

–15

–12

–13

–11

–30

–13

–11

–21

–14

–14

–22

–24

–13

–10

–10

–10

–20

–13

Crotone

447,3

Napoli

443,2

Reggio C.

436,1

Nota: province con punteggi uguali possono occupare posizioni diverse

a causa dei decimali contenuti nei valori

Fonte: elaborazioni il Sole 24 Ore del Lunedì

illustrazione di fabio buonocore

Una lente sul Paese da 35 anni

La classifica. L’inchiesta del Sole 24 Ore racconta dal 1990 i territori attraverso un pacchetto di indicatori

La redazione sceglie l’inquadratura e scatta l’istantanea dello stato di salute dell’Italia, facendo parlare i numeri

Michela Finizio

gni anno le reazioni più

incredule alla Qualità

della vita del Sole 24

Ore sono – paradossalmente – quelle di chi vive nei territori posizionati più in alto

nella classifica. I più polemici, ogni

volta, sono proprio i residenti della

provincia vincitrice.

Dopo ogni pubblicazione, dal

1990 ad oggi, l’onda di reazioni dal

territorio ai risultati dell’indagine ha

reso evidente una certezza: la qualità

della vita per ciascuno di noi è qualcosa di assolutamente soggettivo; la

percezione del luogo in cui viviamo

è influenzata dalla nostra relazione,

personale, con quello che ci sta intorno. E ciascuno di noi è portato a

vedere prima ciò che non va, rispetto

a ciò che funziona.

Qual è, allora, il ruolo della classifica della Qualità della vita del Sole 24

Ore, realizzata come semplice “media delle medie” di un pacchetto di 90

indicatori statistici (misurazioni oggettive certificate da fonti autorevoli)? Rispondiamo aiutati dalle consapevolezze consolidate in questi anni

dai tanti numeri pubblicati: il ruolo

della “nostra” Qualità della vita è

quello di un’inchiesta, nata dai ragionamenti di giornalisti che ogni

giorno osservano la realtà e i dati fattuali che essa produce. Raccontare

attraverso i numeri il Paese, i suoi divari, le sue fragilità e best practice

permette di denunciare quello che

manca, orientare chi decide o accendere i riflettori su certi fenomeni.

La lente di ingrandimento utilizzata (la Q rappresentata anche nel logo dell’indagine) è quella della redazione del Sole 24 Ore che, già 35 anni

L’indagine

contribuisce

a misurare

il benessere

per andare

oltre il Pil con

una dashboard

di servizio a

più dimensioni

fa, ha deciso di realizzare internamente la classifica, partendo da due

consapevolezze: nessun metodo

scientifico potrà mai garantire, in assoluto, l’oggettività di alcuna graduatoria; la scelta degli indicatori potrà

sempre essere discussa.

La forza e l’indipendenza dell’indagine sta proprio nel processo di

raccolta e selezione dei 90 parametri (alcuni pubblicati per la prima

volta per l’occasione), guidato dalla

necessità di rappresentare al meglio

l’attualità e i cambiamenti in corso

nella società e nel Paese.

Alcune elaborazioni inedite, poi,

permettono di “far parlare” i numeri, mettendoli in relazione tra loro.

A fare il resto, infine, è la “lettura”

degli indicatori, considerati positivi

o negativi alla luce della classifica:

scelte, anche in questo caso, che

ogni anno accendono il dibattito.

L’assenza di interventi sulle statistiche (rese omogenee con un punteggio da 0 a 1.000 e presentate in una

semplice media aritmetica), senza

formule o attribuzione di pesi, consente di soffermarsi sui valori e sulla

loro interpretazione. L’espediente

narrativo della graduatoria e la visualizzazione dei dati supportano, poi, il

racconto giornalistico.

Sullo sfondo resta il dibattito internazionale sulla misurazione del

benessere, intorno al quale lo scorso

novembre si è riunito a Roma il 7° Forum dell’Ocse (organizzato insieme a

Istat, Mef e Banca d’Italia): per andare

oltre il Pil, l’unica strada percorribile

è quella degli indici multidimensionali, delle dashboard e dei cruscotti

statistici. Strumenti di lavoro, come la

Qualità della vita, che diventano il

cuore dell’informazione di servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA