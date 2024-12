(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 Manovra: Braga (Pd), Bocciato emendamento per aumento fondo sanità. I patrioti sprecano risorse e sono contro l’Italia

Non serve la calcolatrice, basta leggere: il Ministro della Sanità chiedeva almeno 4 miliardi e anticipava un piano di assunzioni per 30.000 tra medici e infermieri. La Legge di Bilancio invece stanzia per il 2025 appena 1,3 miliardi aggiuntivi per il FSN e il piano di assunzioni scompare. Hanno bocciato l’emendamento unitario delle opposizioni con coperture certe che proponeva di arrivare a 5,5 miliardi l’anno per il prossimo triennio. Un modo concreto di intervenire per aiutare davvero quella parte di paese che oggi paga di più tagli ai servizi e aumento delle tasse. La manovra dei patrioti spreca risorse ed è contro l’Italia.

Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

