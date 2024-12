(ARC) Sport: Anzil, Supercoppa a Udine frutto di un impegno continuo

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 Trieste, 16 dic – “Il continuo impegno da parte della Regione

al fianco delle realt? sportive e, in questo caso particolare di

Uefa, Figc e Udinese calcio, per raggiungere e mantenere un

livello sportivo e tecnico elevato, ? una delle qualit? che ci

hanno permesso di essere scelti per ospitare la finale di

Supercoppa europea di calcio del prossimo 13 agosto allo stadio

Friuli Bluenergy Stadium a Udine”.

? quanto ha affermato il vicegovernatore Mario Anzil, che ha la

delega allo Sport.

“L’evento apicale della prossima estate ? motivo di orgoglio:

ancora una volta mette in evidenza l’ottimo stato di salute dello

sport e delle strutture ad esso dedicate nella nostra regione,

che si conferma capace di ospitare le pi? importanti competizioni

internazionali. Questa prima italiana – cos? Anzil – ? un segnale

positivo che ci gratifica e, al contempo, ci sollecita a

continuare in questa direzione con sempre maggiore attenzione e

lungimiranza, consapevoli di come lo sport possa rappresentare un

formidabile strumento per contribuire a creare occasioni di

incontro tra le persone all’insegna delle grandi emozioni”.

