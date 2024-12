1216 delibera di giunta flashmob

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

Flash Mob “Aspettando il Natale” in Piazza Europa

La Spezia, 16 dicembre 2024 – Questa mattina la Giunta Peracchini, su proposta dell’assessore alla Città dei Bambini Daniela Carli, ha deliberato lo svolgimento di un evento speciale in occasione del Natale. Lunedì 23 dicembre 2024, presso Piazza Europa, si terrà il “Flash Mob Aspettando il Natale”, un’iniziativa laboratoriale e musicale dedicata ai bambini e organizzata dall’assessorato alla Città dei Bambini

La giornata prenderà il via alle 10:00 con i laboratori per bambini che termineranno alle 12. Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:00, i bambini si esibiranno con balletti e momenti musicali.

L’evento vedrà la partecipazione di numerose Associazioni e Scuole di Danza che hanno generosamente offerto il loro contributo a titolo gratuito. Associazione Comunità Ucraina, Federazione Associazioni Straniere FAS, Federazione Colombia Viva La Spezia, Associazione I giochi di una volta, Associazione Il mondo di Isa, Associazione Prospezia, Associazione Tandem, ASD Happy Days, My Way Dance, Scuola Dimensione Danza, Dancing Project

Un giornata per celebrare insieme l’arrivo del Natale con gioia e partecipazione che rientra nelle azioni dell’Amministrazione Comunale fortemente impegnata a valorizzare la città attraverso attività di richiamo e animazione.