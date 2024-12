(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

Investita giovane a Salerno, De Rosa(Fi): "Modifiche Cds necessarie, tolleranza zero"

Ieri a Salerno si è sfiorata l’ennesima tragedia. Una ragazza di 20 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali, il centauro è fuggito senza prestare soccorso, rintracciato e denunciato successivamente grazie agli agenti della polizia di Stato, la giovane invece, è stata trasportata nel locale nosocomio. Fortunatamente la 20enne non ha riportato ferite gravi, quanto accaduto però, avalla e suggella la scelta e la decisione di questo Governo in merito alle modifiche del codice della strada. Linea dura e tolleranza zero. L’inasprimento delle pene non è altro che la consequenziale risposta di questo Esecutivo ai disarmanti dati annuali delle vittime della strada, di persone scriteriate che causano dolore e morte. Mettersi alla guida richiede senso di responsabilità, attenzione e lucidità. Auto, moto, scooter e tir sono armi letali che provocano, senza il dovuto controllo, fiumi di sangue. Su questa tematica, Forza Italia ed il Governo hanno le idee chiare, massima fermezza, la nostra vita è fatta di attimi ed i nostri attimi non possono essere fatali a discapito degli alti. Auguro alla giovane una pronta e presta guarigione, alla sua famiglia la mia totale vicinanza.

Così in una nota il Senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, Capogruppo della Commissione Affari Esteri e Difesa.

