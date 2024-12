(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

DE CORATO (FDI): OPPOSIZIONE E' UN FRANKESTEIN POLITICO CHE ATTACCA MELONI PER PARTITO PRESO

“Gli attacchi rivolti oggi a Giorgia Meloni, in merito al discorso pronunciato in conclusione di Atreju, sono la dimostrazione di una grave pochezza argomentativa e di un evidente scollamento all’interno di chi dovrebbe proporre un’alternativa credibile. Non solo emerge una scarsa coerenza politica, ma anche la totale mancanza di una visione condivisa, essenziale per il bene del Paese. Quella che viene proposta come un’intesa ‘a campo largo’ appare sempre di più come un pasticcio politico, un vero e proprio mostro di Frankenstein, dove ciascun pezzo è incompatibile con l’altro e genera soltanto confusione e inefficacia. Al contrario, il discorso di Giorgia Meloni ha ribadito con forza l’importanza di una linea chiara, coerente e orientata alla tutela degli interessi degli italiani. È giunto il momento che si smetta di attaccare per partito preso e che si inizi a lavorare con serietà per offrire agli italiani soluzioni concrete, non retoriche vuote o strategie divisive”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato.

