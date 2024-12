CONTIENE FOTO# SETTEBAGNI – CARABINIERI DENUNCIANO 34ENNE TROVATO IN POSSESSO, ILLECITAMENTE, DI 28 BATTERIE DI FUOCHI D’ARTIFICIO.

(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

dom 15 dicembre 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

SETTEBAGNI – CARABINIERI DENUNCIANO 34ENNE TROVATO IN POSSESSO,

ILLECITAMENTE, DI 28 BATTERIE DI FUOCHI D’ARTIFICIO.

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Settebagni, con il supporto della

Squadra Artificieri Antisabotaggio, nell’ambito dei servizi preventivi in

vista delle festività di fine anno, hanno denunciato un 34enne romano, con

precedenti, trovato in possesso di 28 batterie di fuochi di artificio,

detenute illegalmente.

La scorsa mattina, a seguito di perquisizione personale e presso

l’abitazione in via Emilio Teza, l’indagato è stato trovato con 28 batterie

di fuochi d’artificio (da 100 colpi ciascuna), categoria F2, per un peso

complessivo di 28 kg di cui 13,5 di contenuto esplosivo netto.

Il materiale esplodente è stato sequestrato e l’uomo è stato segnalato

all’Autorità Giudiziaria.

