(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 ATREJU, CERRETO (FDI): CHIUSURA MELONI E’ SLANCIO NON SOLO DI PARTITO MA DELL’ITALIA

“Discorso di chiusura di Giorgia Meloni degno di una Statista. Comunità, Identità, Patria e Visione sono solo alcune delle corde che ha scosso dentro ognuno di noi. Splendida chiusura ad Atreju, non la nostra festa ma la festa degli italiani. Giorgia Meloni si conferma essere leader globale e allo stesso tempo guida di una Comunità organica che sta cambiando il destino dell’Italia. Numerosi i temi toccati, e una promessa: arriveremo compatti fino alla fine del Governo e oltre, alla faccia delle opposizioni anti-italiane e di chi ha sempre lottato per affossare il Bel Paese. L’Italia, grazie al Governo Meloni tornerà a credere in sé stessa. Siamo alle soglie di una nuova rinascita lasceremo di nuovo tutti a bocca aperta. L’Italia sta ottenendo risultati ottimi in export, sanità, politica interna, sicurezza, migranti, Europa, PNRR, ambiente, energia, il Sud come locomotiva d’Italia e tanto altro ancora. Atreju continuerà ad essere il laboratorio di idee e di confronto come è sempre stato, motore immobile della nostra Via maestra”.

Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura.

