2° comunicato stampa del 15 dicembre 2024

15 Dicembre 2024

dom 15 dicembre 2024 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

PIGNATARO MAGGIORE (CE). DUE LADRI IN TRASFERTA SORPRESI DAI CARABINIERI

MENTRE RUBANO MATERIALE EDILE. ARRESTATI.

I due, un 35enne e un 18enne del napoletano sono stati bloccati ed arrestati

dai Carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore, nel casertano, mentre

stavano asportando materiale edile da un cantiere edile di quel centro.

È accaduto la notte scorsa in via Tuoro, a Pignataro Maggiore, dove i

militari della locale Stazione, in transito durante un servizio di controllo

del territorio, hanno notato che il cancello d’ingresso di un cantiere

aperto in quella strada era stato forzato e spalancato.

Nell’area interna i carabinieri hanno sorpreso due persone intente a

caricare, a bordo di un furgone Fiat Ducato lasciato con il motore acceso,

oltre 100 pannelli in legno, telai in metallo e tavole da ponteggio.

I due, indaffarati nel lavoro di carico, non si sono neanche accorti della

presenza dei militari che li hanno subito bloccati e identificati.

L’intera refurtiva, per un valore di oltre 3000,00 euro, così come il

furgone, risultato noleggiato presso una società di Casoria, sono stati

restituiti ai legittimi proprietari.

Il titolare della ditta di costruzioni edili, informato nella notte, ha

subito formalizzato la denuncia nei confronti dei fermati.

Il 35enne, già noto alle forze dell’ordine per la commissione di reati

contro la persona ed il patrimonio, insieme al suo complice appena 18enne,

sono stati arrestati e condotti in caserma dove, dopo le formalità di rito,

sono stati ristretti ai domiciliari a disposizione dell’autorità

giudiziaria.

Entrambi dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.