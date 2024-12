(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

Comunicato Stampa

PUGLIANELLO: TENTA DI TRAFUGARE UN BANCALE IN FERRO, OPERAIO DENUNCIATO DAI CARABINIERI.

Puglianello (BN), 14 dicembre 2024, un operaio, a conclusione attività d’indagine, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Amorosi, dopo essere stato sorpreso a tentare di impossessarsi di un bancale in ferro appartenente ad un’azienda locale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un 44enne residente nella zona, avrebbe approfittato di un momento di minore sorveglianza per caricare il bancale su di un furgone di un complice, parcheggiato nei pressi dell’azienda. Il movimento sospetto è stato notato da un responsabile dell’azienda che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e ripreso il dipendente. Vistosi scoperto desisteva dall’azione criminale mentre il complice con il furgone si dava alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo avrebbe inizialmente cercato di giustificarsi sostenendo di aver pensato che il bancale fosse abbandonato, ma le verifiche successive hanno confermato che il materiale era di proprietà dell’azienda. L’operaio è stato denunciato a piede libero, mentre il bancale è stato restituito ai legittimi proprietari. Le autorità hanno colto l’occasione per ricordare l’importanza di segnalare tempestivamente comportamenti sospetti, sottolineando che la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è fondamentale per prevenire e contrastare episodi di criminalità.

La persona denunciata all’Autorità Giudiziaria è sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente fino a sentenza definitiva.

