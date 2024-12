[Comune Palermo] Festa dell’Orto in due scuole dello Zen con il progetto Ruis

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

*Allo Zen di Palermo arriva la Festa dell’Orto, grazie al progetto di

riqualificazione urbana Ruis del Comune.*

*Dall’Orto incolto all’Orto colto: nuovi orti didattici crescono con i

ragazzi di due scuole.*

Lunedì 16 e martedì 17 dicembre, con una due giorni dedicata a “La Festa

dell’Orto”, si concludono i primi percorsi del progetto Ruis finanziato

dall’Assessorato alle Politiche socio sanitarie del Comune di Palermo

Orto(in)Colto presso gli istituti comprensivi Leonardo Sciascia e Giovanni

Falcone nel quartiere Zen a Palermo.

Orto(in)Colto, che ha coinvolto circa 120 giovani appartenenti ai due

istituti, è stato ideato e realizzato dalla Cooperativa Sociale Orto

Capovolto e rientra nelle azioni previste dal RUIS, finanziato dal

“Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza

delle periferie della città metropolitane e dei comuni capoluogo di

provincia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione

complessiva di un milione e mezzo di euro.

Per l’Assessore alle Politiche socio sanitarie del Comune di Palermo, Rosi

Pennino: “si tratta di una riqualificazione urbana fortemente voluta

dall’Amministrazione Lagalla e resa possibile grazie al lavoro del terzo

settore e alla partecipazione delle scuole. I due orti realizzati nascono

dall’impegno e dalla cura degli studenti. Oggi lo Zen ha degli spazi in più

che parlano di rigenerazione e di comunità”.

“Coltivare piante, ma anche relazioni e competenze, è una delle sfide che

si pone il progetto – spiega Angelica Agnello, direttrice di Orto

Capovolto. I ragazzi e le ragazze non imparano solo a coltivare, ma anche a

prendersi cura del futuro della nostra terra. Ogni seme piantato, infatti,

diventa un piccolo passo verso la creazione di una coscienza ecologica, tra

rispetto per la natura e il rispetto dei beni comuni. Molto spesso –

continua Agnello – i giardini delle scuole italiane sono incolti; da qui il

nome del progetto, che vuole trasformarli in orti colti nella sua doppia

etimologia di coltivati e portatori di cultura”.

Obiettivo principale è quello di educare all’ambiente e, nello stesso

tempo, ad un’alimentazione salutare attraverso uno strumento pratico dove i

destinatari possano imparare facendo.

“L’orto didattico – raccontano Stefania Cocuzza e Massimo Valentino,

Dirigenti degli Istituti Sciascia e Falcone – offre ai nostri ragazzi

l’opportunità di vivere lo spazio esterno della scuola come un’aula

creativa e inclusiva. Attraverso il valore educativo del lavoro di gruppo

si strutturano competenze disciplinari e relazionali che promuovono il

collettivo senso del rispetto per l’ambiente”.

Non solo piante da orto ed erbe aromatiche, ma anche alberi da frutta e

bordure aromatiche: i giardini scolastici diventano così più verdi e gli

studenti imparano tecniche di coltivazione sostenibile, osservando i cicli

naturali delle piante e sviluppando abilità pratiche utili per la vita di

tutti i giorni.

Dopo un breve pausa, in primavera saranno attivati altri due percorsi negli

stessi istituti, dove altrettanti bambini e ragazzi continueranno a curare

gli orti, sostituendo le colture con quelle di stagione e realizzando anche

dei dispositivi per accogliere gli insetti impollinatori, alla ricerca di

quella biodiversità urbana, fondamentale per il nostro pianeta.