(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 CODICE DELLA STRADA. TOSI (FI), “ITALIA SI ALLINEA A STANDARD SICUREZZA PIU’ ELEVATI”

“Il nuovo codice della strada introduce misure importanti per ridurre gli incidenti, concentrandosi su due aspetti fondamentali: l’uso dei cellulari alla guida e la regolamentazione dei monopattini. Per quanto riguarda i telefoni, il loro utilizzo distratto è ormai una delle principali cause di incidenti, insieme all’assunzione di sostanze. Nonostante le moderne tecnologie permettano di utilizzare il cellulare senza mani, molte persone continuano a guardarlo in maniera compulsiva, spinti da una sorta di dipendenza psicologica. Per contrastare questo fenomeno, è necessario introdurre sanzioni severe, capaci di fungere da deterrente e scoraggiare comportamenti pericolosi. Anche i monopattini rappresentano un tema rilevante, questi mezzi, per la loro struttura con ruote piccole e velocità elevate, sono particolarmente pericolosi, soprattutto sulle nostre strade spesso dissestate. Misure come l’obbligo di targhe, casco e assicurazione sono quindi essenziali per garantire maggiore sicurezza, considerando che un monopattino, per la sua delicatezza, espone chi lo usa a rischi più alti rispetto a una bicicletta. Un altro elemento chiave delle nuove normative riguarda la recidiva e l’assunzione di alcol o droghe alla guida. L’introduzione di controlli più frequenti, come il test salivare per rilevare stupefacenti, e di pene più rigide mira a ridurre non solo la frequenza degli incidenti, ma anche la loro gravità. L’obiettivo finale è salvare vite, prevenire feriti e promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi legati a comportamenti scorretti, che spesso non vengono percepiti nella loro reale gravità. A livello europeo, l’Italia si sta allineando agli standard più avanzati, anche se il numero di vittime sulle strade rimane alto, con circa 3.000 morti l’anno. Tuttavia, l’impegno per adottare norme più severe e incoraggiare un comportamento responsabile da parte degli utenti della strada è in linea con la tendenza europea di ridurre progressivamente la mortalità e migliorare la sicurezza.” Lo ha dichiarato Flavio tosi, europarlamentare di Forza Italia, a Tgcom24

