Uispress n. 46 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 13 dicembre 2024

Immagina un anno con l’Uisp: il Discobolo speciale con il calendario 2025

Il calendario è il luogo del futuro, dei giorni che verranno. Per realizzare questo *numero speciale de Il Discobolo*, la storica rivista Uisp nata nel 1956, ci siamo fatti ispirare dallo slogan scelto per la stagione sportiva 2024-25: IMMAGINA.

*SFOGLIA LO SPECIALE IL DISCOBOLO-CALENDARIO 2025 [1]

*Con questo speciale vi terremo compagnia e cercheremo di ricordarvi, mese per mese, che *c’è bisogno di un’altra narrazione di sport*. E c’è bisogno di chi cerca di immaginarla e renderla viva, concreta, giorno per giorno

“Grafica e parole come *invito al coraggio civile*, una scommessa sul futuro, in nome di una utopia realizzabile, che noi dell’Uisp ci portiamo dentro e che vogliamo trasmettere: *sportpertutti è solidaretà, diritti, benessere, relazioni sociali*. Una visione e una pratica per immaginare città migliori e amichevoli. Al centro c’è il rispetto per tutte le persone e per l’ambiente nel quale viviamo. Senza, nessuno sport sarebbe possibile”, scrive *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*

[2] Esclusione Iva per gli enti associativi, arriva la proroga al 10 gennaio 2026

Il Consiglio dei ministri, nella riunione di lunedì 9 dicembre 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Tra le principali previsioni del cosiddetto *decreto Milleproroghe* – anticipate dal comunicato stampa del Governo – *l’atteso rinvio dell’entrata in vigore* del passaggio dall’attuale esclusione all’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti associativi non commerciali.

“Accogliamo con favore questo ulteriore passaggio, un risultato importante ottenuto anche grazie all’impegno del Forum del Terzo settore”, dice *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp.*

“Il grido di allarme che abbiamo lanciato negli scorsi mesi è stato ascoltato da Governo e Parlamento, ma l’intervento rimane un rimedio provvisorio”, dichiara *Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore*

[3] Verso il Congresso nazionale Uisp: i nuovi appuntamenti per i Comitati territoriali

In vista del *Congresso nazionale Uisp (14-16 marzo 2025)* prosegue anche questo fine settimana il percorso congressuale Uisp sul territorio con nuovi appuntamenti.

Presentiamo* i Congressi previsti nei prossimi giorni* e le notizie su quelli che si sono svolti nello scorso week-end

[4] Cominciano le attività dei gruppi Icehearts in Italia. L’esperienza di Schio (Vi) con il parkour

Il progetto nazionale Uisp Icehearts Europe continua a prendere forma in Italia, con *l’avvio delle prime attività sul campo* e un coinvolgimento sempre più diretto di bambini e adolescenti nei territori. Il progetto, ispirato al modello finlandese e *coordinato da ISCA*, mira a prevenire l’esclusione sociale nell’infanzia e nell’adolescenza, attraverso il coinvolgimento in attività sportive di squadra *in otto paesi europei*: Danimarca, Estonia, Belgio, Finlandia, Irlanda Slovenia, Spagna e Italia.

*A Schio,* grazie all’impegno dell’associazione affiliata Krap, sono già iniziate le attività con i gruppi locali, con il parkour come sport principale: “In questo periodo abbiamo lavorato molto per conoscerci, fare team building e accogliere le richieste dei ragazzi”, racconta *Valentino Di Lauro*, mentore responsabile dei gruppi *Icehearts Uisp Vicenza*

[5] Le iniziative e i progetti Uisp nell’Agenda Sportpertutti 2025: un caleidoscopio di sport sociale

L’Agenda Sportpertutti Uisp, che ci accompagnerà lungo tutto il 2025 e che in questi giorni è in distribuzione attraverso i Comitati Uisp, raccoglie una serie di informazioni sulle manifestazioni e sui progetti nazionali Uisp.

Si tratta di *un’utile carrellata riepilogativa dei vari impegni nazionali Uisp* e un caleidoscopio che ci aiuterà a conoscere *le varie facce dello sport sociale e per tutti*.

*AGENDA SPORTPERTUTTI UISP [6]*

Nell’articolo le schede che ogni mese presentano i progetti, nazionali e internazionali dell’Uisp, e le manifestazioni nazionali

[7] Nuovi appuntamenti con i corsi di formazione organizzati dall’Uisp in tutta Italia

Proseguono i corsi di formazione Uisp *organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo *al primo posto la qualità della formazione* e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono *circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia* a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle* 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti*. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

[8] Verso il 14 dicembre: l’Uisp al fianco di chi difende in modo nonviolento la democrazia

Sono circa *800 le realtà che hanno aderito* alla mobilitazione per opporsi al Decreto sicurezza in discussione al Senato, in programma *a Roma il 14 dicembre*, con appuntamento a piazzale Verano. Davanti al cimitero monumentale della Capitale si riuniranno esponenti e militanti di associazioni, partiti politici e sindacati, da Amnesty International all’Anpi, dall’Arci alla Cgil, dal Partito Democratico ad Alleanza Verdi Sinistra, che hanno dato vita alla rete “A pieno regime”.

Anche *l’Uisp aderisce al documento [9] condiviso dai promotori e alla mobilitazione*. Il DDL 1236, già passato in prima lettura alla Camera e ora in discussione al Senato, fa parte di un’idea pericolosa di Giustizia che si va delineando in questi mesi: indebolisce gli strumenti di lotta a mafie e corruzione e rafforza i reati penali nei confronti dei più deboli

[10] Sport e terzo settore, l’articolo di Tiziano Pesce, presidente Uisp, sul mensile di Euroconference

Pubblichiamo l’ampio articolo “Sport e terzo settore, convergenze, approccio pratico, scenari e spazi di intervento per l’ente di promozione sportiva”,* firmato da Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*, per la rubrica Opinione del numero di novembre di Associazioni e sport [11]*, il mensile edito dal Gruppo Euroconference*.

La rivista (disponibile in abbonamento) affronta in modo multidisciplinare e completo gli aspetti fiscali, giuridici, contabili e giuslavoristici delle associazioni e offre un monitoraggio costante sulle novità, gli adempimenti e le agevolazioni.

“I binari dello sport dilettantistico e quelli del terzo settore sono senza dubbio sempre più *interconnessi *- scrive Pesce – con *i principali nodi di incontro e di scambio* rappresentati dalle recenti riforme legislative del sistema sportivo e del terzo settore, che poco più di un anno fa hanno trovato una importante “sintesi” all’interno dell’*articolo 33 della Costituzione*”

[12] Giunta nazionale Uisp a tutto campo, dai Congressi territoriali al Bilancio sociale

Si è tenuta *venerdì 6 dicembre*, con inizio alle ore 17.30, la riunione della Giunta Nazionale convocata congiuntamente alla Conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali Uisp. La riunione si è svolta in modalità on line.

*Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*, ha introdotto la riunione ricordando l’impegno straordinario che esprimono in questa fase della stagione sportiva i Comitati regionali e territoriali, i Settori di Attività, l’intera governance Uisp ad ogni livello. Alle numerose attività si aggiunge infatti l’impegno per *lo svolgimento dei Congressi territoriali*, che stanno fornendo utilissimi elementi, spunti e proposte anche in vista del Congresso nazionale del prossimo marzo 2025

[13] Sport Point Uisp, al via i nuovi webinar gratuiti di consulenza: appuntamento mercoledì 18 dicembre

Nuovo appuntamento gratuito on line di consulenze e aggiornamento con i webinar di Sport Point Uisp, sulla piattaforma Zoom, in programma per *mercoledì 18 dicembre, dalle ore 18.00*.

Ricordando che i sodalizi iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, così come gli stessi Comitati degli Organismi sportivi affilianti, sono tenuti ad espletare gli adempimenti in materia di safeguarding, insieme alla dott.ssa *Francesca Colecchia*, si farà il punto su *safeguarding* e scadenza per la nomina del responsabile e relativi adempimenti; *rimborsi forfettari ai volontari* sportivi, chi può riceverli e in che modo.

*Clicca qui PER ISCRIVERTI ALL’APPUNTAMENTO DI MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE [14]*

[15] Uisp Basilicata presenta il progetto Tran-Sport a Tv2000. Parla Michele Di Gioia

Il 9 dicembre, *nel programma EU Solidarity di Tv2000*, si è parlato del progetto Uisp Tran-Sport, nel dibattito riguardo la possibilità che Italia ed Europa si possano avvicinare anche grazie allo sport, attraverso un percorso di transizione sportiva.

*Michele di Gioia, presidente Uisp Basilicata*, ha affermato: “Partecipiamo con entusiasmo alla realizzazione di questo progetto di co-sviluppo, che riguarda il tema della transizione sportiva, nelle tre dimensioni ambientale, economica e sociale. Dal punto di vista operativo, il comitato *Uisp Matera* ha individuato la figura del *coach di transizione sportiva*: un operatore esperto che interverrà direttamente nel territorio per favorire i processi di sviluppo dell’intera comunità, che mettono al centro lo sport”.

*ASCOLTA L’INTERVISTA INTEGRALE DI MICHELE DI GIOIA SU TV2000 [16]*

[17] On line Pagine Uisp numero 12 del 2024, con notizie e aggiornamenti per dirigenti e società sportive

*È on line il numero 12 di PagineUisp del 2024 [18]*, la newsletter mensile dell’Uisp rivolta alle associazioni e società sportive del territorio, ai dirigenti e volontari dello sportpertutti Uisp. Come ogni mese una rassegna delle novità in ambito fiscale, legale e di convenzioni promosse dall’Uisp.

L’apertura di questo numero è dedicata al *rinvio* dell’entrata in vigore del passaggio dall’attuale esclusione all’*esenzione dell’imposta sul valore aggiunto* per gli enti associativi non commerciali; poi c’è l’appuntamento con il nuovo webinar del progetto *Sport Point*, fissato per mercoledì 18 dicembre e molto altro

[19] Conferenza conclusiva del progetto Uisp Emilia Romagna Differenze in gioco: corpo al centro

*Mercoledì 11 dicembre*, presso la struttura “The Social Hub” (Bo) si è tenuta la *Conferenza conclusiva del progetto “Differenze in Gioco – Corpo e movimento nello sport per tutt3*”, progetto di Uisp Emilia-Romagna cofinanziato dalla Regione tramite l. r. 6/2014, in partnership con ArciGay Nazionale, Gruppo Trans e GiULiA – Giornaliste.

*GUARDA LA DIRETTA DELLA CONFERENZA [20]

*Questo momento conclusivo ha rappresentato anche un’occasione per *confrontarsi sulle strategie future* raccogliendo le riflessioni di soggetti partner e di chi ha partecipato attivamente alla costruzione delle azioni progettuali**

[21] Uisp Roma sulla Rai: tempo di bilanci e prospettive. L’intervista a Simone Menichetti

Il *Giornale Radio Lazio, su Radio 1 Rai*, ha dedicato un approfondimento alla Uisp: Simone Menichetti, presidente Uisp Roma, è intervenuto per fare un bilancio dell’anno che sta per terminare e illustrare le iniziative Uisp in programma nel 2025.

*ASCOLTA L’INTERVISTA A SIMONE MENICHETTI [22]

*“Il 2025 sarà un anno molto ricco – spiega Simone Menichetti – Primo tra tutti ci sarà *Vivicittà*, che si svolgerà il 6 aprile e che l’Uisp Roma proverà a riportare *all’interno del carcere di Rebibbia*. Poi, non mancheranno tutti gli eventi classici della nostra primavera come *Città in Danza e Bicincittà*”

[23] La storia di Paolo Bologna, dal calcio fiorentino con l’Uisp al titolo italiano di pugilato

Una storia di forza di *volontà, determinazione e lealtà*, valori sportivi. Paolo Bologna è un calciante del calcio storico tesserato con Uisp Firenze. “A 16 anni, comincio parallelamente agli allenamenti nel calcio storico a fare pugilato – racconta Bologna – *doveva essere un solo incontro*, poi ne arriva un altro, poi passo dilettante e poi vinco la medaglia di bronzo al campionato italiano, poi ancora, nel 2020, passo professionista”.

L’attività di Paolo Bologna non si limita ai propri allenamenti: “Lavoro in una palestra vicino al campo degli Azzurri in via Magellano, dove* alleno i bambini, i ragazzi e gli amatori*, quasi un centinaio in tutto; abbiamo anche due ragazze: perché pari opportunità e parità di genere sono valori primari”

[24] 20 anni di Uisp in Sardegna raccontano l’evoluzione dello sport nell’isola

Uisp Sardegna ha realizzato un’analisi approfondita dei dati relativi al tesseramento Uisp in Sardegna *nel ventennio dal 2003 al 2024*, per tracciare un percorso dettagliato nell’evoluzione del panorama sportivo isolano.

“Un utile strumento di lavoro per tutti i dirigenti Uisp che dai dati del passato intendono cogliere *elementi e suggestioni per elaborare strategie di sviluppo* delle attività future e delle politiche Uisp per il diritto allo sport”, commenta la *presidente Uisp Sardegna, Maria Pina Casula.

*Per il *presidente del Comitato Uisp di Cagliari, Pietro Casu *”questo importante studio può rappresentare un punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati a promuovere lo sport e l’attività fisica come strumenti di *benessere e inclusione sociale*”.

*Antonello Ibba*, responsabile Attività Uisp Sardegna, aggiunge: “Per il futuro penso che si possano individuare delle *priorità*, concentrando le risorse su quei settori e potenzialmente più pronti a strutturarsi”

[25] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. *Emozioni, volti e attività dello sport sociale* del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i video *intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv *

[26] Comunicazione Uisp: le news più lette degli ultimi giorni

Nel corso di questi giorni in primo piano: In arrivo la festa per la *50^ Rassegna nazionale Gruppi Folk Uisp*; L’impegno Uisp nelle *carceri* riconosciuto nei bandi Sport di Tutti; L’Uisp sostiene la *Maratona di Reggio Emilia*: oltre 2500 iscritti; La *formazione* Uisp propone appuntamenti su tutto il territorio; La nuova grafica di *Giocagin*: “Puoi chiamarmi sognatore”

[27]

