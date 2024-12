(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 MANOVRA, TORTO (M5S): EMENDAMENTO VERGOGNA PER AUMENTO STIPENDI MEMBRI GOVERNO

ROMA, 13 DICEMBRE 2024 – “È un emendamento vergogna quello depositato dai relatori in commissione Bilancio alla Camera. In un momento storico in cui ci sono decine di migliaia di lavoratori in cassa integrazione, 4 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri, 5,7 milioni di individui in povertà assoluta e metà delle famiglie che non arriva a fine mese, il Governo trova tempo e soprattutto risorse per i propri privilegi. Daremo battaglia in commissione contro questa porcata, l’ennesimo schiaffo in faccia ai cittadini italiani”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Bilancio alla Camera Daniela Torto.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle